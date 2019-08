Enrique Mendoza: Nuestra falta de unidad en la oposición ha evitado que haya un cambio

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 28 ago 2019.- Enrique Mendoza, primer coordinador de Alianza Opositora, indicó que el cambio en el país no se ha dado debido a la falta de unidad en la oposición “que lo dificulta todo”, pese a que enfrentan a un Gobierno de Maduro “con un rechazo de entre 70% y 80%”.



“Cuando dimos inicio al esfuerzo de cambio con visión de futuro, no habían agenda personales de nadie, sino un solo objetivo que obtener el cambio, pero teníamos en contra la popularidad del presidente Chávez, para ese entonces tenia el 65% de aceptación en la población y aun así enfrentarnos la situación. Lo que se vive en la actualidad es distinto, Maduro tiene unos niveles de rechazo entre el 70 y 80%, entonces me pregunto, dónde estará la falla en estos momentos, y la repuesta es muy clara, nuestra falta de unidad”, dijo Mendoza.

Mendoza asegura que el punto de encuentro de la oposición “no puede ser secuestrado por nadie, ni ser un sindicato de partidos”. “¿Es tan difícil sentar a todos los partidos sin exclusiones y dejar esa estupidez del G4, de los que votaron el 20 de mayo, de los que no votaron, de descalificarse unos con otros como hacen con María Corina Machado o como otros quieren hacer con Guaidó, o andar haciendo pactos para repartirse gobernaciones, alcaldías o diputaciones para el futuro? por eso afirmo que los únicos culpables de no avanzar con el cambio es la oposición”.

“Por eso asevero que este movimiento tiene una sola cabeza de coordinación que es Guaidó. Que las agendas personales deben esperar hasta que se de el cambio, y en ese entonces por elecciones primarias escoger nuestros candidatos, no por componendas y sin exclusiones de nadie o vetando nombres, etc”, precisa el exgobernador de Miranda.

Por último expresa que, a su juicio, se deben sentar hablar sin emisarios Guaidó, Borges, Leopoldo, Henry Ramos, María Corina Machado y Eduardo Fernández “que son los que veo que declaran y fijan sus opiniones personales, que por lo menos dicen lo que piensa aun con un punto de vista diferente. Si establecemos una sola estrategia, sin hacerle el juego al régimen, se hará posible alcanzar el éxito hacia el cambio”.

