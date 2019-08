Emiten alerta sanitaria sobre pastas dentales Colgate falsificadas

Anaisa Rodríguez/ 9 ago 2019.- El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” recomendó no usar cremas dentales que se comercializan con la marca Colgate, tras haber encontrado contaminación microbiológica y ausencia de fluoruro en varias presentaciones. La entidad adscrita al Ministerio de Salud inició las investigaciones por denuncia de la propia empresa Colgate Palmolive CO., que informó y “demostró a la institución que los lotes cuestionados no fueron fabricados, comercializados ni guardan relación alguna con la compañía”.

Las presentaciones analizadas y en las que se encontraron estas debilidades son “Triple Acción” en presentaciones de 90 y 145 gramos; “Total 12” de 90 y 180 gramos; “Colgate Menta” en 90 y 100 gramos; y “Max Fresh” en 140 gramos.

Por lo tanto, el Instituto concluyó “si está usando alguno de los productos: suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede presentar para su salud, denuncie los lugares o personas que los distribuyen o comercialicen a través del correo electrónico:

[email protected], o a través de la cuentas Twitter: @INHRR_Vzla e Instagram: Inhrr_venezuela.

A la vez que recomienda a los consumidores adquirir en establecimientos comerciales debidamente constituidos, solo productos que cuenten con permiso sanitario, ya que esta condición permite realizar el seguimiento del lote adquirido, a la vez que “exhortó a los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores a adquirir Productos de Uso y Consumo Humano a través de proveedores Certificados y Autorizados por el MPPS.”

