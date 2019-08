Emilio Lozada: Pensionados se han metido a buhoneros para poder sobrevivir

Anaisa Rodríguez/ 28 ago 2019.- El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada, rechazó este miércoles que muchas personas de la tercera edad hayan vendido sus viviendas, vehículos y trabajen, cuando deberían estar disfrutando de sus últimos años.



“La pensión no alcanza ni siquiera para el alimento diario, ni para pagar transporte, hay quienes trabajan como buhoneros, ascensoristas, han vendido sus propiedades, se mudan alquilados, muchos motorizados han vendido sus motos porque necesitan dinero para su alimentación y medicinas. Quieren vivir sus últimos días con júbilo y eso no es posible”, dijo en Tv Venezuela.

Lozada indicó que durante una visita realizada al estado Zulia, vieron compañeros jubilados revisando basura. A la vez que agregó: “vimos a personas con billetes en la mano y una maquinita vendiendo billetes, decían billetes, billetes. Como no hay luz, no trabajan los bancos y si usted necesita Bs. 20 mil tiene que pasarlos por una maquinita y le cobran 40 mil, el 100% mínimo de lo que necesita, hay quienes cobran 150, o hasta 200 mil”.

Al referirse al cobro de las pensiones, Lozada aseveró: “El gobierno no hace llegar el dinero completo a través del BCV a las taquillas, los bancos tienen que pagar una parte de la pensión, pero la culpa no es del BCV sino del gobierno que no tiene circulante. Rebanan las pensiones y ordenan pagar solo Bs. 20 mil”.

También, informó que preparan una manifestación nacional. “Trabajadores activos y jubilados nos estamos uniendo por el ingreso, por la luz, el agua, el gas, hay que luchar en conjunto para que se nos restablezca nuestra situación de orden económica y se nos permita poder tener lo que nos queda de vida tener jubilo y rescatar nuestra democracia”.

Etiquetas: BCV | Emilio Lozada | Pensionados y jubilados