Emilio Lovera a El Nacional: Por culpa del Seniat tuve que revelar mi enfermedad

ND / 27 ago 2019.- El actor y humorista Emilio Lovera explicó este martes que la “fiscalización” sorpresiva a su show por parte del Seniat que iba a hacerse en El Hatillo lo forzó a tener que hacer público el que hubiera sido diagnosticado con cáncer un año atrás.

“Les parecía extraño que yo me hubiera declarado sin actividad durante tanto tiempo”, explicó Lovera a El Nacional quien mencionó que la razón por la que quiso mantener su estado de salud en privado fue porque quería que las personas siguieran yendo a sus shows porque disfrutan de los mismos y no como una forma de ayudarlo.

“Creo que el artista con cáncer se ve distinto después de la enfermedad. Me da la impresión de que la gente lo ve de otra forma. Quiero que la gente siga yendo a mi espectáculo, que es lo único que puedo hacer en Venezuela. No trabajó en televisión ni en radio. Solo quedan las redes sociales o los eventos en vivo. Pero que vayan por la misma razón que han ido siempre: para reírse, disfrutar y gozar un puyero. No para ayudarme. Porque el día en que yo sienta que el público no sale gratificado, no trabajo más”.

