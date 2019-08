Bloqueo a Venezuela llegará más temprano que tarde, dice embajador colombiano

ND / 26 ago 2019.- El embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, sostuvo este lunes que estamos viendo las “últimas horas” del gobierno de Nicolás Maduro, e hizo énfasis en que los más buscados de las Farc por el gobierno colombiano están resguardados en Venezuela.

“Denunciar es lo único que podemos hacer, es difícil que líderes de las Farc se encuentren en otro laugar que no sea Venezuela, cuatro de las personas más sanguinarias de las Farc está en Venezuela, y eso no nos sorprendería, el ELN ha sobrevivido gracias al apoyo de Chávez y Maduro, las Farc sobrevivieron gracias a poderse refugiar allí, durante el gobierno de Uribe trajimos de Venezuela a uno de los más altos dirigentes de las Farc. Están en Venezuela, Venezuela es el que protege a Santrich, es el que protege al ELN, protegen a Iván Márquez, protegen a El Paisa, Protegen a Romaña, protegen a todos los que le dieron la espalda al proceso de paz y que no quieren cumplirle a los colombianos, y lo único que quieren es continuar con el narcotráfico”, detalló Santos al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El embajador de Colombia en EEUU agregó que “lo único que nosotros esperamos es que existan unas elecciones libres, unas elecciones para que exista un gobierno que termine con el mandato dictatorial y criminal de Maduro para acabar con esta tragedia. Los criminales que rodean a Maduro deben salir, nuestro gobierno preferiría que vayan a una cárcel en la Corte Penal Internacional, lo que es importante es que Venezuela se recupere, y que esos bandidos no sigan matando a cientos de ciudadanos de hambre como lo están haciendo. Creemos que personas como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Iris Valera y Freddy Bernal, son antisociales que no deben estar en un gobierno de transición porque han hecho sufrir al pueblo venezolano. Los países europeos no deben seguir jugando con el hambre de los venezolanos, porque cada día que le dan de oxigeno a Maduro, continúa la tragedia humanitaria, ya hay más refugiados venezolanos que sirios, no deben darle oxígeno a Maduro, ellos creen en la buena fe de unos antisociales como Maduro y Diosdado Cabello, son narcotraficantes, son mafiosos, y los gobiernos europeos no ven eso, aquí no hay buena fe de la dictadura de Maduro”.

“Creo que si puede haber un bloqueo total de EEUU a Venezuela, va a llegar más temprano que tarde, y va a ser muy importante. Estamos viendo las últimas horas del gobierno de Maduro, los últimos días. Hay muchas sanciones que están sobre la mesa y que se van a ir implementando mucho más rápidamente. No podemos decir que lo que ha causado el hambre de Venezuela son las sanciones, sino el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, no las sanciones, las sanciones van dirigidas a los que están robando al país más rico de América Latina. Cuando no había sanciones, ya habían salido más de un millón de venezolanos. Las sanciones no empeorarían la crisis de Venezuela, debido a que el hambre de los venezolanos la ocasionó el régimen chavista, los Claps se los están robando y se los entregan al ELN. El problema es que no hay plata para comprar los alimentos necesarios porque arruinaron el país”, concluyó.

