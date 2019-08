Emb. / AN Guarequena Gutiérrez: Visa chilena ya no se tramitará en Tacna

Oleg Kostko / video: NTN24 / 15 ago 2019.- La embajadora venezolana en Chile designada por la AN, Guarequena Gutiérrez, informó que a partir de este sábado el consulado de Chile en la ciudad fronteriza con Perú de Tacna ya no tramitará ninguna visa para venezolanos.

“Hasta mañana es que se puede tramitar la visa chile en el consulado chileno de Tacna, ya a partir del sábado 17 de agosto el consulado de Chile en Tacna no dará ningún tipo de visa en Chile para venezolanos la misma se podrá tramitar solo en el consulado de Lima”, anunció Gutiérrez en una entrevista dada a NTN24.

Gutiérrez detalló que el Gobierno de Chile “nos ha manifestado que el consulado de Tacna es muy pequeño, que no tiene la capacidad de atender a tantas personas venezolanas y que además muchos carecen de documentación o deben estudiarla más y esto pueden hacerlo de forma más eficiente en Lima y junto con la OIM”.

Dijo también que se ha intentado proporcionar ayuda a los militares venezolanos que huyeron del país ys e encuentra en la frontera con Chile. “Está la situación de los militares venezolanos en la frontera con Chile en Tacna, ellos se pusieron del lado de la Constitución y no pueden volver a Venezuela por la situación de violación de los ddhh y basta con ver como torturaron y mataron al capitán Rafael Acosta Arévalo, eso es un mensaje para que todos vean que pasa con quien se ponga del lado de la Constitución y estamos viendo cómo poder ayudarlos”-

Previamente, detalló que “la migración venezolana no parará hasta que Nicolás Maduro no deje el poder en Venezuela, mientras la situación en Venezuela no cambie las personas seguirán saliendo con la falta de recursos humanos, las fallas en servicios básicos, la falta de estado de derecho entre otros factores ya conocido”.

