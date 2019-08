Emb./AN Calderón Berti: La situación en la frontera de Colombia con Ecuador es grave

Oleg Kostko / 26 ago 2019.- El embajador de Venezuela en Colombia designado por la Asamblea Nacional, Humberto Calderón Berti, calificó como grave la situación de los miles de venezolanos que han llegado a la frontera de Colombia con Ecuador.

“El Gobierno de Ecuador estableció que a partir de hoy a las 8 de la mañana se requerirá de la visa democrática para poder migrar hacia dicho país, algunos de los venezolanos en Colombia solo se mueven en tránsito hacia Perú Chile Argentina y Ecuador, otros se han movido por el tema de la reunificación familiar antes de que se hiciera efectiva la implementación de la visa”, explicó Calderón en una entrevista con Sergio Novelli.

Y agregó: “Es una situación sumamente complicada un verdadero drama, afortunadamente ha cooperado con nosotros Migración Colombia en toda la ayuda a los migrantes venezolanos en la frontera, nosotros trabajamos con las uñas y muchos de los que trabajamos aquí lo hacemos como voluntarios pero atendemos en la medida de lo posible a los migrantes”.

Y siguió: “Es muy grave lo que está ocurriendo pero esto es el resultado de la tragedia en Venezuela con la dictadura de Maduro, anteriormente se dijo que en Colombia tenemos un millón de venezolanos, y ya no hay pueblo o ciudad de Colombia en la que no hayan venezolanos y eso sigue aumentando y la tragedia es que en Ecuador, Perú y Chile la cifra está aumentando”.

No osbtante el funcionario reconoció la buena disposición que ha tenido Colombia para atender la crisis migratoria venezolana. “Yo creo que es muy difícil que haya habido algún país en el mundo que haya sido más generoso, que haya tenido más la mano a los venezolanos como Colombia así como el gobierno de presidente Iván Duque … claro hay algunos brotes aislados de xenofobia y algunos paisanos nuestros no tiene un comportamiento idóneo pero la mayoría se comporta bien”.

“Todos los que somos migrantes debemos adecuarnos a los países que nos reciben, sus costumbres y sus leyes (…) ojala llegue cuanto antes a los venezolanos la oportunidad para reconstruir nuestro país que está en ruinas”.

En cuanto a policias y militares venezolanos en Colombia

Durante la entrevista habló sobre la situación actual de los mil funcionarios policiales y militares que se fueron a Cúcuta. “Al principio llegó un número reducido pero su número fue aumentando hasta llegar a mil, fueron alojados en hoteles con aire acondicionado, televisor, tres comidas al día para ellos y los que vinieron con su familia, allí permanecieron cinco meses, hubo un acuerdo suscrito por el canciller Trujillo y yo sobre que estas personas serían reubicadas en cinco ciudades colombianas”.

Dijo también que “El 80% de los militares venezolanos en Colombia recibió un subsidio para poderse reubicar en el país. Todavía queda un número indeterminado que hay alrededor de 200 familias que no se han podido reubicar el resto recibirá dentro de los próximos días el dinero para que puedan reubicarse”.

Mencionó las condiciones que puso Colombia para que éstos recibieran asilo. “Una vez en el país deben entregar su armamento, ese quedó bajo custodia y también vivir y vestirse como civiles, no pueden realizar actividades militares desde Colombia hacia Venezuela y esas fueron las condiciones que se le pusieron y tenemos que aceptarlo”

Sobre la investigación en Cúcuta

En cuanto al caso de presunta malversación, Berti dijo que “ese era un grupo pequeño de 148 militares y recibí una alerta de que se estaban haciendo cosas indebidas, puse a un auditor y el auditor me hizo un informe donde efectivamente demostraba inconsistencias e hice lo que mi consciencia me indicó hacer por lo que acudí a las autoridades competentes de Colombia”.

Adelantó que la investigación está en curso pero que desconoce su estado actual. “La Fiscalía adelanta la investigación que le compete pero pese a que he visto al fiscal no le he preguntado al respecto (…) es al poder judicial de Colombia a quienes les corresponde determinar las responsabilidad y llevar la investigación a sus últimas consecuencias”

Etiquetas: Colombia | cucuta | Ecuador | militares venezolanos | venezolanos