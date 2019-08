Emanuel Andrade, sobre Willy Martin y Luis Luyando: Antes me querían y hoy ni contentan mis llamadas

Oleg Kostko / foto: @EmanuelHorses / 12 ago 2019.- El jinete deportivo e hijo de Alejandro Andrade, Emanuel Andrade, expresó su malestar debido a que muchos artistas quienes fueron sus amigos cercanos hoy en día no contestan sus llamadas, entre ellos el actor venezolano Willy Martin y Luis Luyando, quien es manger de varios artistas.

Así lo dio a conocer Andrade a través de su sección de historias de Instagram donde publicó fotos con Martin:

“Si yo doy una lista de los artísticas que estuvieron en mi casa y bebieron vino y ron de gratis creo que todos creo que todos se quedarían sin trabajo jajajajajaja (tengo fotos) … lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava no sé digo yo” … no creo en nadie … ¿quieren que les saque una foto mañana? Espero sus DM”, dice Andrade en varias historias desde su Instagram.

“Al día la gente pasa hambre pero Willy (Willy Martin) no la pasaba conmigo en Nueva York en Kentucky ni en mi avión privado esito”, publica Andrade en una historia. Posteriormente publicó otra fotografía suya con el manager Luis Luyando “El tío Luis cuando me quería”.

“Cuando le regalé el anillo Cartier que me costó 2000 dolares para el compromiso de Luis Luyando … Antes me querían por lo que les daba ahora me odian por lo que no les puedo dar”, dice Andrade en otro post donde publicó una segunda foto con Luyando.

En varios videos publicados en varias historias Andrade dijo lo siguiente:

“Quería decirles que hay momentos en la vida en que uno se tiene que desahogar y que definitivamente duelen, hay cosas que duelen y definitivamente hay amistades que no son amistades”

“Y cuando estás en una situación supermal nadie es tu amigo y nadie quiere estar a tu lado pero lamentándolo mucho hay pruebas de la desidia humana y de lo mal que te puede tratar un ser humano”.

“Solo quiero que se pongan en mi lugar, estos personajes que puse hoy en mi historia fueron personajes que durmieron en mi cama, me amaban según ellos me abrazaban y que de la noche a la mañana me dieron la espalda, disculpen pero es momento de que yo hable”.

“No quiero hablar de nombres ni decir nada sobre nombres precisos pero chamo uno tiene que tener dignidad en la vida”.

El manager Luis Luyando no se ha pronunciado al respecto al igual que actor Willy Martin cuya cuenta de instagram aparece como privada.

Etiquetas: Emanuel Andrade | Luis Luyando | Willy Martin