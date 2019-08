Elías Matta: Al socialismo del siglo XXI no le importa la economía

Oleg Kostko / 29 ago 2019.- El diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta (UNT – Zulia), denunció que existe tal desorden en la organización del estado que nadie conoce quien es el Ministro de Economía al tiempo en que dijo que al socialismo del siglo XXI no le importa la economía.

“Quienes hoy dirigen el país tienen un desconocimiento total de la crisis, este país ha llegado al extremo y es algo que es bueno decirlo porque en todo país serio una de las figuras más importantes es el ministro de Finanzas y aquí nadie sabe quién es, yo le pregunto a cualquiera quien es el Ministro de Finanzas y nadie sabe no sé si está en un decreto o nunca aparece porque definitivamente la socialismo del siglo XXI le interesa muy poco la economía y por eso nos tienen en este desastre”, expresó mata en una rueda de prensa reseñada por TVVenezuela.

“Antes de que llegaran al poder cada venezolano debía 1090 dólares, hoy en día cada venezolano debe 5446 dólares. Hoy amigo venezolano que ve esta rueda de prensa usted debe 5446 dólares y en el periodo del socialismo del siglo XXi eso se multiplico en un 400% no solo despilfarraron el boom petrolero sino que nos endeudaron hasta la médula este es el resultado de este socialismo del siglo XXI”, agregó el parlamentario.

Aseguró que el Gobierno ha aproximado al país a un default. “Ya ni siquiera están pagando la deuda porque ya han comenzado a entrar en default, hoy han dejado de pagar 11.170 millones de dólares en bonos vencidos, por ese endeudamiento hecho en emisión de bonos, ya deben 2000 millones en intereses 4170 en bonos de Pdvsa Y 5000 millones en bonos de la republica que ni siquiera pagan”.

Dijo también que la crisis económica de Venezuela no ha tenido precedentes ni aun en los países en guerra citando declaraciones del Fondo Monetario en relación a la crisis económica venezolana.

“En los últimos 6 años, Venezuela ha tenido una caída de su PIB del 70% se redujo a menos de un tercio el tamaño de la economía venezolana. Esto no le ha pasado ni siquiera a Siria que está en una guerra abierta le ha pasado una catástrofe como esta, por eso no es exagerado lo del FMI cuando dice que este es el único caso del mundo en que se da una catástrofe así sin guerra, esa es la realidad, no tengo duda que esto será un caso de estudio en las escuelas de economía”, apuntó Matta.

