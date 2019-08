Elías Jaua, sobre sanciones de Suiza: Me sancionan por apoyar la ANC

Oleg Kostko / 8 ago 2019.- El constituyente y ex ministro oficialista, Elías Jaua, rechazó este jueves las sanciones de Suiza contra él y a otros altos funcionarios del chavismo asegurando que fue por haber apoyando la constituyente.

Así respondió Jaua en su cuenta de Twitter en el que dijo no tener bienes en dicho país. “Se me sigue sancionando por haber promovido la Constituyente, instancia prevista en nuestra Constitución. Les respondo: Lo volvería hacer para evitar la guerra civil, como fue el caso en 2017. No tengo bienes, ni miedos personales. Solo me preocupa la vida de nuestra República”.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, también rechazó dichas sanciones al tiempo en que negó tener cuentas bancarias o propiedades en dicho país. “Hoy Suiza sacó unas sanciones. Yo reto al embajador suizo a que diga si hay una cuenta de Diosdado Cabello en Suiza. No tenemos ni un céntimo afuera, no estamos arrastrados al imperialismo. A mí me resbalan las sanciones, a nosotros nos resbalan esas acusaciones”, dijo Cabello el pasado miércoles en VTV.

Lea más: Cabello sobre medidas de Suiza: No tenemos ni un céntimo afuera

Se me sigue sancionando por haber promovido la Constituyente, instancia prevista en nuestra Constitución. Les respondo: Lo volvería hacer para evitar la guerra civil, como fue el caso en 2017. No tengo bienes, ni miedos personales. Solo me preocupa la vida de nuestra República. — Elias Jaua (@JauaMiranda) 8 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: funcionarios venezolanos | sanciones | Suiza