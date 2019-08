EEUU podría ofrecer recompensa por captura de El Aissami, según subsecretaria de Estado

Jhoan Meléndez / 12 ago 2019.- La subsecretaria de Estado para asuntos de Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti, indicó que EEUU podría ofrecer recompensa por información que resulte en la captura de Tareck El Aissami.



“Cuando eso este disponible para ser implementado podríamos publicarlo para que la gente sepa que hay recompensa”, indicó Filipetti en entrevista a VPItv.

Al ser preguntada que por qué fueron contra El Aissami y no contra Diosdado Cabello, expresó que “nuestro enfoque es asegurarnos de que existen evidencias suficientes y contundentes, asegurarnos de ver a los involucrados en los más altos niveles de corrupción”.

Por otro otro lado dijo que “lo que viene ahora es una continuación de lo que hemos venido haciendo, que es hacerlos responsables (al Gobierno de Maduro) y asegurarnos de que podemos proveer al pueblo de Venezuela al mismo tiempo… Esperamos seguir ayudando con las necesidades del pueblo pero últimamente esto pasa por elecciones justas y libres que es nuestro objetivo y el de Juan Guaidó. La idea es que puedan guiar hacia una transición democrática donde todos tengan voz, así sea a través de la oposición tradicional de Venezuela o el chavismo, todos unidos”.

“Seguiremos presionando al régimen porque hay una sola entidad que no quiere un cambio político y ese es Maduro y su circulo”, puntualizó la funcionaria.

Por último aseveró que no existe un embargo de EEUU contra el oficialismo sino sanciones económicas que es “el término adecuado”. “El Departamento del Tesoro está implementando los próximos detalles… La diferencia es que no estamos bloqueando a todo el país. La población no experimentarán los efectos de nuestras sanciones”, concluyó.

Etiquetas: Cabello | Carrie Filipetti | EE.UU | El Aissami | sanciones