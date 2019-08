Eduardo Manuitt, desde Costa Rica: Cabello opera el narcotráfico en sus propiedades en Guárico

Anaisa Rodríguez / 15 ago 2019.– El ex gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, aseveró este jueves que ha colaborado con investigaciones en contra de Diosdado Cabello. “En Guárico, hay varias propiedades de Diosdado Cabello donde realizan grandes operaciones de narcotráfico y para ello he presentado pruebas”, expresó durante una entrevista ofrecida a Sergio Novelli en VPI.

El exgobernador recalcó haber recibido amenazas de parte de Cabello, de quitarle todas sus propiedades en Venezuela.

“Cabello me acusó de estar vinculado con los hechos del 30 de abril, pero no se logró demostrar que fuese cierto. Me amenazaron con quitarme mis propiedades en Venezuela” y agregó “es el responsable de todas las persecuciones en Venezuela. Es un hombre con mucho dinero. Se cumplió lo que dijo el 20 de febrero cuando ordenó a Reverol que confiscara mis bienes en el país”.

Manuitt, quien ahora se encuentra en Costa Rica, refirió: “Tareck El Aissami pidió mi aprehensión por Interpol pero tuvieron que revocar esa solicitud”.

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | Eduardo Manuitt | Guárico