Economista Manuel Sutherland: Tenemos el salario mínimo más bajo del planeta

Anaisa Rodríguez/ 23 ago 2019.- El economista Manuel Sutherland explicó que la caída del poder adquisitivo ha sido tal durante los 20 años de gobierno chavista que en 2001 el venezolano que menos ganaba percibía $401 al mes y hoy percibe $2,5.





Agregó, en una entrevista en VivoPlay, que hoy no se “construye ni un baño”.

“El salario llegó a su mínimo histórico, a su mínimo más bajo en toda la historia, y estoy totalmente seguro de que es el salario mínimo más bajo del mundo. El Banco Central diseñó la pobreza atroz que estipula un ingreso de menos de un dólar al día”.

Sobre el PIB, Sutherland indicó que “desde el 2017 hasta finales del 2018 hubo un 85% y 88 % de caída del PIB industrial. La caída del PIB construcción del 2017 al 2018 fue del 95%, esto se traduce en que no se está construyendo ni un baño ni se está remodelando ni un balcón. La industria está desvastada y la poca que queda sufre de un mal crónico que es la escasez de trabajadores calificados”.

El economista explicó qué hacen las empresas para sobrevivir a la crisis. “Una arepera pequeña que antes vendía 300 empanadas, ahora venden 15. Mucha gente se ha ido y las pocas que quedan están recibiendo algún bono en alimentos, en divisas o en bolívares que más o menos complemente el salario. Estos son bonos no salariables, que no aplican a su seguridad social y que no se contabilizan para efectos de aguinaldos o liquidación”

Sin embargo, Sutherland ve signos de recuperación. “Viene un aumento de salario, la inflación está más o menos desacelerando y hay una gran cantidad de dólares que están recorriendo de manera subterránea la economía. Vemos algunas inversiones en infraestructura en Altamira, Las Mercedes; y los bodegones son expresiones de un intento de reinversión. No es productivo, no es de comercio, es más de compra y venta pero hay una demostración de recuperación”.

vaya al foro

Etiquetas: Banco Mundial | ingreso más bajo del planeta | pobreza | Venezuela