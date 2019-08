Dip. Veloz: AN tiene el quórum necesario para cumplir funciones, pese a persecución a parlamentarios

ND / 15 ago 2019.- El diputado de la AN, Rafael Veloz, aseguró este jueves que pese a las recientes acciones del TSJ oficialista y que hay 33 parlamentarios “perseguidos”, aún el Legislativo tiene la capacidad de cumplir sus funciones y responder a la sociedad venezolana.



En una entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Veloz dijo que estas acciones “tienen como finalidad que la AN no sesione, “que no haya quórum para legislar”.

También resaltó que la AN es la que tiene “la soberanía popular en sus hombros” y que es la única institución que puede allanar las inmunidades parlamentarias de los diputados.

No obstante, recalcó que el supuesto “desacato” en el que está inmerso el Parlamento, es sol para personas naturales y no jurídicas. “Por tanto, desde el punto de vista jurídico y semántico no existe desacato”, acotó.

Por otra parte, el parlamentario señaló que el reingreso de Venezuela al TIAR no facilitaría una intervención militar extranjera y que este mecanismo “tiene como finalidad el resguardo de los Derechos Humanos”.

“En la práctica, el TIAR significa que en la frontera pueda haber resguardo militar para la entrega de las medicinas a las personas que se están muriendo”, apuntó Veloz.

