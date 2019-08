Dip. Texeira: Persecución a diputados no resuelve nada

Anaisa Rodríguez / 13 ago 2019.- El diputado a la AN, Manuel Teixeira rechazó este lunes la persecución a los diputados del parlamento asi como que 34 de éstos sean amenazados o encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro y aseveró que esto no soluciona la crisis de los venezolanos.

“¿Resuelve los problemas del país estar creando comisiones para perseguir diputados o adelantar unas elecciones parlamentarias? El problema de los venezolanos se resuelve con una solución política – pacífica acordada en beneficio de la gente”, expresó al ser entrevistado en Primera Página, transmitido por Globovisión.

Teixeira consideró que esta solución pacífica debe darse a través del diálogo y dijo “la obligación debería ser que no se permita el chantaje de me levanto por tal cosa o me paro por tal cosa. Aquí el compromiso es sentarse hasta lograr una solución que ponga fin al sufrimiento de todos los venezolanos”.

Respecto a la orden ejecutiva impuesta recientemente por EEUU, Teixeira aseveró “yo creo que afectan a los venezolanos, hay sanciones que empiezan a tener sus efectos en los servicios públicos y que afectarán el desarrollo de la nación” y agregó “ha sido una decisión soberana del gobierno de los EEUU y la oposición no tiene la facultad de retirarle las sanciones al gobierno”.

Al referirse a la actuación del presidente encargado, Juan Guaidó, Teixeira sostuvo “nadie puede dudar que representa nuestra esperanza, que merece nuestra confianza absoluta y que nosotros los venezolanos debemos apostar más allá de las críticas” y añadió “de darse unas elecciones en el país, la oposición va a ir con un candidato único”.

