Dip. Ronderos: Guaidó recibió Citgo embargada y con una demanda perdida

ND / 1 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, sostuvo este jueves que cuando el presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, recibió Citgo, la trasnacional tenía 49% de sus acciones embargadas por los rusos y una demanda perdida contra Cristalex.

“Citgo no tiene una amenaza, tienen tres amenazas, una de estas es la de Cristalex., y existen 43 demandas más en contra de la República producto de expropiaciones como la realizada por Hugo Chávez contra Cristalex”, precisó el legislador en entrevista con el periodista Vladimir Villegas para el programa Vladimir a la 1.

Al ser consultados sobre los riesgos de perder Citgo, empresa de propiedad venezolana en EEUU, subrayó que “para que Crystallex se quede con la firma propiedad de Venezuela en suelo norteamericano necesita una autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

Ronderos se refirió además al tema de la presunta vinculación del procurador (E) de la República, José Ignacio Hernández, aclarando que “el funcionario jamás actuó como abogado de Cristalex, sino que fungió como testigo experto y se inhibió en el juicio. Si se confirma el conflicto de intereses en la figura del Procurador (E) no podría seguir en el cargo”, puntualizó.

Guaidó podría ser reelecto en la AN



En materia política, el parlamentario destacó que espera avances en la negociación que se desarrolla en Barbados y que se logre un acuerdo para tener elecciones libres lo más pronto posible. “En caso que no se logre avanzar, no hay que cerrarlo”, dijo en alusión al diálogo.

Ante la interrogante de la rotación en la presidencia de la Asamblea Nacional para el próximo período, Ronderos de forma tajante repitió que frente a un liderazgo como el del diputado Guaidó, es probable que sea reelecto como máxima autoridad del legítimo Poder Legislativo. Además asomó que su partido, Acción Democrática, está preparado para unas nuevas elecciones parlamentarias.

Condiciones justa para Edgar Zambrano



En esta conversación con Villegas, Ronderos recordó que el primer vicepresidente de la AN, diputado Edgar Zambrano, después de más de 80 días detenido aún no tiene abogados defensores designados en el expediente de su causa. Pidió para este preso político condiciones de cárcel justas, como las que tuvieron Hugo Chávez y los golpistas que intentaron asesinar a Carlos Andrés Pérez en 1992.

Nota de prensa AD



