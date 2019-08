Dip. Nora Bracho: Tragedia creada por “la plaga roja” no puede volverse cotidiana

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 27 ago 2019.- La diputada a la AN, Nora Bracho, indicó que la tragedia creada por “la plaga roja” y que viven los venezolanos “no puede volver cotidiana” y la cual “está representada por el régimen”.



“El régimen ha provocado una emergencia humanitaria compleja en todos los servicios públicos: electricidad, gas, agua y transporte, por lo que Asamblea Nacional, seguirá trabajando para salir de este régimen y su nefasta política”, asegura Bracho en la sesión de la AN de hoy.

La parlamentaria dijo además que “la calidad de vida de los venezolanos no existe, porque no cuenta con los servicios básicos necesarios para subsistir y se ha depauperado la calidad de vida de los venezolanos precisamente por la corrupción, de la incapacidad, falta de mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las áreas de los servicios públicos del país”.

“No debe ser algo natural que los venezolanos no tengamos agua en nuestros hogares, ni gas, ni electricidad, esto no puede convertirse en un modo de vida, en algo cotidiano, no lo podemos permitir y en eso estamos trabajando y luchando”, reiteró.

Piden ayuda a la AN para intervenir el Metro de Caracas

Ricardo Samsone, trabajador de la compañía Metro de Caracas, tras enumerar las pésimas condiciones operativas y de servicio de ese transporte, pidió a la Asamblea Nacional ayuda para solicitar su intervención técnica.

Durante su intervención describió los problemas de seguridad operativa que padece el metro, como los descarrilamientos y cortos circuitos. Igualmente se refirió a la flota de trenes disminuida que “congestiona las estaciones a niveles de hacinamiento, acabando con la rapidez y puntualidad que caracterizó por años este sistema ejemplo de transporte en el mundo”.

Samsone aseveró que la organización hará todo lo posible para “lograr su objetivo de recuperar este sistema en Caracas y replicar este modelo en el resto del país”.

Denuncian posible brote de pandemia

Por su parte dirigente comunal de las Minas de Baruta, Orlando Del Valle, denunció que la escasez de agua en esa población representa uno de los males mayores, así como los continuos cortes de luz, falta de gas, inseguridad, entre otros. “Hemos pasado hasta un año sin agua potable”, precisó.

Resaltó que los adultos mayores y los niños pasan gran parte de su tiempo cargando agua desde sitios lejanos, además agrega que la falta de agua “ha desatado una epidemia de piojo, sarna, cucarachas, moscas, mosquitos y toda clase de alimaña. Estamos a las puertas de una pandemia”, reiteró Del Valle.

Lea más: Ángel Medina: El régimen cree que cada venezolano que se va es un voto menos contra ellos

vaya al foro

Etiquetas: agua | Metro de Caracas | Nora Bracho | servicios publicos