ND / 29 ago 2019.- El diputado de la AN, Elías Matta, ofreció cifras de la economía venezolana que demuestran lo que él considera como “el gran fracaso rojo”, al señalar que en 6 años, el PIB ha caído en un 70%.



“En el último año, tuvimos una inflación acumulada de 264.872%, esto no le ha pasado ni siquiera a Siria que está en una guerra abierta. En economía las decisiones no se pueden tomar aisladas; estos señores ni un ministro de Finanzas tienen o es invisible. Por eso a la gente no le alcanza la plata para nada, un cartón de huevos vale 60 mil bolívares”, expresó Matta.

Asimismo, señaló que el gobierno socialista de Nicolás Maduro se encargó de endeudar al pueblo venezolano y que “además ya han comenzado a dejar de pagar parte de la deuda, para la fecha hay 11.170 millones de dólares en default”.

En tanto, se refirió a Pdvsa, explicando que “el último informe de la OPEP publicado en agosto con cifras del mes de julio, estamos produciendo apenas 742 mil barriles, dejamos de producir dos millones 587 mil barriles diarios, a un precio de 55 dólares el barril de hoy multiplicado por 365 días, Venezuela dejó de percibir en un año 52 mil millones de dólares”.

Por esa razón, reiteró el planteamiento de reformar la ley del BCV para darle autonomía a la directiva de la institución “para detener el financiamiento a las empresas del estado y dejar de emitir dinero de la nada, proponemos también una ayuda de 30 dólares o su equivalente al cambio para los sectores menos beneficiados y la fijación de un salario en 60 dólares para todos los ciudadanos”.

