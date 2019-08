Dip. Manuela Bolívar advierte: No basta con lo donado hasta ahora

Oleg Kostko / 2 ago 2019.- La diputada al parlamento, Manuela Bolívar (VP- Distrito Capital), declaró este viernes que las donaciones en conjunto hechas por la cruz roja, ongs, particulares y otras instituciones no es suficiente para solventar la crisis humanitaria.

“Aun queda mucho por hacer porque ni lo que entro por agencias, ni lo que han hecho las ong o lo que han aportado particulares venezolanos pueden cubrir la situación en el nivel en el que estamos y hoy hay una gran dificultad para las ONG porque vas por una autopista con cajas o un cargamento y te detiene la GNB y te lo incauta cuando más bien debería haber cierta protección cuando trabajas en este tipo de operaciones”, expresó Bolívar en declaraciones dadas a TVVenezuela

Sobre la entrega de la ayuda dijo la parlamentaria que se realiza pero no de manera pública por temor a represalias contra el personal hospitalario. “A lo mejor no se hace de una manera más publica porque hay enfermeros y médicos presos hay digamos un silencio de organizaciones internacionales para procurar que llegue todo adonde tenga que llegar”.

Sobre hacia donde es llevada la ayuda menciono que “hay una lista que la da el régimen y otra lista que la damos nosotros, y no es por un tema político, hay un criterio técnico que se saben de hospitales que no tienen pozos de agua, bombas de agua, plantas eléctrica y están sin medicinas y en función a eso nuestro rol ha sido presionar de incidencia de contraloría y cuando llego algo vamos a hacer contraloría y no por desconfianza con el personal sino con el régimen”.

“Lo que ha contabilizado la coalición son más de 900 toneladas de ayuda humanitaria que ha ingresado al país hasta el momento y ha sido distribuido a través de ONGs (…) básicamente han llegado insumos médicos, ropa, comida, pañales, lácteos y distribuido en organizaciones que trabajan en esto, evidentemente la emergencia es mucho más grande que esto, hay 2 millones de niños en riesgo estamos hablando de una magnitud que no alcanza con estas pequeñas donaciones”, detalló.

