Dip. Lippa denuncia la muerte de dos pacientes renales por falta de tratamiento

ND / 20 ago 2019.- El diputado a la AN, Luis Lippa denunció este martes la muerte de dos pacientes renales, en una semana, en el estado Apure, luego de no haber recibido los medicamentos para tratar su condición.

La primera muerte, se produjo el pasado domingo 11 de agosto del año 2019, donde el vocero de los pacientes trasplantado en la entidad; Ángelo Romero Blanco. Lamentablemente falleció y este lunes Edgar José Romero, un joven de apenas 25 años de edad y que estaba esperando desde hace 7 años ser trasplantados, murió este lunes 19 de agosto del presente año, contó el diputado durante la sesión de este martes del Parlamento.

El de la asamblea nacional, diputado Luis Lippa, solicitó un punto de información este martes 20 de agosto de 2019, en el hemiciclo del parlamento venezolano y expuso la grave situación de la salud en el estado Apure donde denunció dos casos recientes de pacientes de hemodiálisis que en una semana han fallecido por falta de medicamentos especializados en San Fernando de Apure.

El también presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la AN, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de las muertes. “Este joven, que nació en este proceso, murió en este proceso porque el gobierno no permitió que entrara la ayuda humanitaria, que esto sirva de reflexión en un país que clama por mejores condiciones”, precisó.

Finalmente afirmó que los índices de mortalidad en la entidad apureña aumentan, gracias a la falta de medicamentos y de unidades de diálisis suficientes para atender a todos los pacientes.

Denunció acoso del Sebin

Por otra parte, Lippa denunció fuera del parlamento y en red social Twitter, que desde la semana pasada y específicamente este martes 20 de agosto de 2019, funcionarios del Sebin, se vienen apostando cercano a su residencia y farmacia en la avenida Carabobo que se encuentra en la ciudad de San Fernando de Apure.

Destacó que dichos funcionarios toman fotos y es una forma de acoso e intimidación para con su familia y trabajadores de su farmacia.

“Quiero recordarle al régimen de Nicolás Maduro que el político soy yo, no mi familia”, concluyó el parlamentario.

