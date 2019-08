Dip. José Trujillo: Tenemos la migración más grande del planeta

Anaisa Rodríguez/ 27 ago 2019.- El diputado a la AN Jose Trujillo aseveró este martes que la diáspora venezolana ha alcanzado cifras nunca antes vistas, debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país.



“Ya tenemos colapsados países vecinos, ya no se dan a basto. Es la migración más grande de del planeta Tierra y eso solo ocurre en catástrofes naturales y está pasando en Venezuela porque el gobierno usurpador no atiende a la población”, expresó durante la sesión de Comisión encargada del Parlamento.

El parlamentario señaló “Han muerto 1.500 personas por falta de medicamentos. Hay pacientes que consiguen el antibiótico pero no actúa, porque el paciente está desnutrido”.

Asimismo, explicó que los venezolanos que quedan en el país se alimentan gracias a las remesas. “Tenemos 8 millones de venezolanos subsidiando a este país, ayudando a sus familiares”.

“La tristeza que da que en Curazao se pierde comida porque el regimen no deja entrar la ayuda humanitaria. Hay más de 40 marcapasos en cada kit de esos y no podemos destaparlos porque se pierden. Mientras que rn Venezuela no hay marcapasos, pero el estado no permite su entrada, para mantener a los enfermos bajo chantaje político”, aseguró.

Trujillo quien es médico de profesión, solicitó la apertura de un canal humanitario para atender a los venezolanos. “Que sea serio, digno y que dure más de 8 meses. Cuando le quitan los servicios públicos a un ciudadano le quitan calidad de vida. Este gobierno nos está quitando la vida”, sentencio.

Etiquetas: crisis humanitaria | José Trujillo | Migración venezolana