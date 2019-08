Dip. Ismael León, sobre los Clap: Nos quieren poner a vivir como los cubanos

Jhoan Meléndez / 1 ago 2019.- Dirigentes y activistas de Voluntad Popular protestaron por el supuesto desvío de fondos a través de los Clap, y aseguran que “nos quieren poner a vivir con estas cajas”.

“Engañaron a los venezolanos con esto. Estoy claro, esto es una respuesta de Cuba. Así viven los cubanos, con una libreta de racionamiento semanalmente. A nosotros nos quieren poner a vivir así, con una caja del Clap, queremos vivir con nuestro dinero ganado sin que nos den limosna para comprar nuestra comida… No nos podemos acostumbrar, tenemos que luchar, nosotros no somos flojos”, indicó el diputado a la AN por VP, Ismael León.

El parlamentario aseveró además que “lo primero que hay que hacer es meter a los corruptos tras las rejas y luego acabar con la burocracia… Los venezolanos quieren dinero para ellos, para poder comprar. Acabemos con la burocracia, enfrentemos a corrupción, cambiemos el modelo económico y el gobierno que tenemos para que ustedes vean”.

Dirigentes y activistas del partido Voluntad Popular protestan este jueves contra la malversación de fondos en el uso de los CLAP.

#1Ago Diputado @leon_ismael: Lo primero que hay que hacer es meter a los corruptos tras las rejas y luego acabar con la burocracia. Los venezolanos quieren dinero para ellos, para poder comprar.

