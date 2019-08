Dip. Guzmán tras levantamiento de inmunidad: Esto es una retaliación ante las sanciones de EEUU

ND / 12 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseveró este lunes que los parlamentarios son perseguidos por el “régimen” de Nicolás Maduro solo por decir lo que está sucediendo en el país, y se manifestó en contra de la decisión de levantarle su inmunidad sin el debido proceso.



“Venimos haciendo un trabajo desde la Asamblea Nacional, son varios los diputados de la Comisión de finanzas que estamos siendo perseguidos por este régimen por decir lo que está sucediendo, nosotros hemos venido advirtiendo lo que ha sucedido en materia económica, que venía acabando con el bolsillo de los venezolanos, un gobierno que utilizó el dinero sólo para consolidar un proyecto político y olvidar las necesidades de la gente, este régimen no tolera lo que hemos venido denunciando, y lo que se necesita hacer para salir de esta crisis, y por supuesto buscan siempre una excusa para pasar factura a quienes en algún momento tenemos la voluntad de los venezolanos. Somos diputados que representamos sitios bien emblemáticos para el chavismo que se les olvidó como llegaron al poder en el año 98 y por eso en el 2015 el pueblo les dio la espalda”, afirmó Guzmán al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “se sigue persiguiendo a la Asamblea Nacional porque es la única institución legítima que tiene Venezuela, en Venezuela no hay ninguna institución que no sea la AN reconocida por los venezolanos y la comunidad internacional, ahora se quieren inventar un adelanto de elecciones, ellos creen que van a tener la misma suerte de su propia Asamblea Nacional Constituyente espuria, y de las elecciones de mayo de 2018 que quedó claro que fueron unas elecciones irritas, no reconocidas por nadie, y cualquier elección que se haga sin el concurso mínimo y sin respetar la constitución, por supuesto que no será reconocido”.

“Esto es una retaliación ante las sanciones de Estados Unidos, ellos al final actúan de esa manera. En una mesa de negociación no se va con fortalezas, sino con voluntad a resolver la crisis de Venezuela, y esa voluntad el régimen ha demostrado que no la tiene, aquí hay dos partes, unos tratando de salvarse el pellejo, y otros tratando de salvar a los venezolanos”, concluyó.

.@RafaelDGuzmanR, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que la persecución del régimen hacia los diputados y su persona "es por el hecho de decir todo lo que está sucediendo en Venezuela" #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/kXgvXDeMSP pic.twitter.com/aTgyDE6yQK — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de agosto de 2019

Etiquetas: Asamblea Nacional | Elecciones de la AN | inmunidad parlamentaria | Nicolás Maduro | Rafael Guzmán | Venezuela