Dip. Ferrer: Amoroso tiene que investigar es a sus hijos que están derrochando dinero en todas partes

ND / 15 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer, sostuvo este jueves que lo que en realidad se debería investigar son las entradas de dinero del hijo del contralor oficialista, Elvis Amoroso, al cual han denunciado en varias oportunidades por “derroche” de miles de dólares.

“Evidentemente que es una de las arremetidas del régimen de facto de Maduro, y sobre todo del contralor que también es un personaje nefasto y de facto, porque está impuesto en el cargo de la Contraloría General de la nación por una instancia que es absolutamente ilegal, que es la Constituyente, y el desastre que han hecho en el país no justifica absolutamente nada de lo que están haciendo en este momento, ósea que no son legítimos, son ilegales, son ilegítimos, y lo que están haciendo yo creo que es desviar la atención, eso es sencillamente como decimos todos, personajes que lo que están es creando una matriz de opinión absurda que no se la cree nadie pero les sirve a ellos para hacer ruido”, expresó Ferrer al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “en definitiva no tienen ninguna ética, ninguna moral, decimos incluso que lo que tiene que investigar amoroso es empezar por sus hijos, que están derrochando dinero en todas partes, incluso en Estados Unidos los hemos visto con unos videos que son verdaderamente lamentables ante la crisis que está pasando el país. El hijo de Elvis Amoroso está vendiendo esas camionetas que mostramos en Twitter, ¿donde consiguió ese dinero para comprarse un bien tan costoso como estas camionetas?, en definitiva tiene un ingreso que es desmesurado para lo que pudiera ingresarle en definitiva, esas camionetas fueron blindadas en Maracay y el costo fueron 30 mil dólares, si les tocara decir de dónde viene esos recursos, no sabrían darle justificación alguna, son informaciones que nos llegan y que se pueden comprobar, y no sólo el hijo de Elvis, sino él mismo, usurpando un cargo que no le corresponde y no es nada legítimo, y las inhabilitaciones que está haciendo son ilegales”.

“Él (Elvis Amoroso) no tiene potestad para hacer eso, eso tiene que llegar a la Asamblea Nacional, y es la AN quien tiene que decidir, la AN legítima, y tendría que ser bajo una acusación formal que se haga y que vaya al TSJ donde se demuestre algún delito, en este caso no hay ningún delito. Todo esto es un teatro y obedece a crear escándalo y justificar el cargo que está usurpando Elvis Amoroso en la Contraloría. En Venezuela hoy no hay Estado de derecho, Venezuela hoy es un Estado forajido, que está gobernado por un grupo de delincuentes, y sencillamente no tienen ninguna legitimidad. No tenemos ningún ente al que podamos acudir en Venezuela, porque hay una tiranía, hemos visto los crímenes que cometió el régimen, son unos verdaderos tiranos, y no permiten defenderse, por eso Venezuela no es un Estado de derecho. La Fuerza Armada no apoya ni con el 15% a Maduro, y ellos tiene esa preocupación porque no les permite ejercer presión”, acotó.

