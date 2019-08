Dip. España: Bolsonaro es el mayor responsable del desastre en el Amazonas

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 23 ago 2019.- El diputado a la AN, José Antonio España, manifestó que “Jair Bolsonaro es el mayor responsable del desastre en el Amazonas” y a quien acusó de no actuar desde el principio “en vez de poner excusas”, además lamentó la “indiferencia” de muchos países por este hecho.



España afirmó que para salvar el Amazonas se necesita “iniciativa, energía y acción y no solo consignas”.

“Proponemos que se organice una iniciativa mundial para salvar al Amazonas, no podemos ser indiferentes, todos debemos colaborar, cualquier gota o grano de arena cuenta para salvar a nuestra selva. El Amazonas no es propiedad, ni patrimonio de unos cuantos países, sino de toda la humanidad. No se trata del 2019, sino cómo nos vemos en el 2050, estamos hablando del futuro y la existencia de las próximas naciones, por eso salvar la amazonia no es sólo una consigna, debe ser iniciativa, energía y acción”, expresó España.

El parlamentario propuso que tal iniciativa sea liderada por la ONU “para evitar que sea politizado y se mezcle con los problemas geopolíticos del mundo y los conflictos en América Latina”.

Por otro lado resaltó la importancia de asignar recursos al Delta de Venezuela. “Somos la salida al Océano Atlántico, es el estado que está más cerca de Trinidad y Tobago y Guyana. Tenemos la séptima reserva de gas más grande del mundo y la primera de Latinoamérica, así como reservas de petróleo y de diversos minerales. Somos la tierra del agua, ideal para la siembra, la ganadería y la pesca. Rico en cultura y en tradición, gracias a la comunidad warao, por todos esos elementos decimos que Delta Amacuro es una pieza vital para la reconstrucción de Venezuela y es deber de todos ayudarla”, acota el parlamentario.

Por último enfatizó que el presupuesto que se le asigna a la gobernación y a las cuatro alcaldías de Delta Amacuro “no son suficientes para hacerle frente a toda la crisis y carencias que presenta la entidad”, por lo que sugirió que se le asigne un estatus especial que le permita incorporarse al desarrollo sustentable del país.

Etiquetas: Amazonas | Bolsonaro | José Antonio España