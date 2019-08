Dip. Correa: El gobierno trinitario es el que peor se ha portado con los migrantes venezolanos

Jesús A. Herrera S. / 1 ago 2019.- El diputado de la AN, José Gregorio Correa, considera que el gobierno que peor se ha portado con los inmigrantes venezolanos es el de Trinidad y Tobago porque, lejos de apoyarlos, han sido “humillados y vejados” como si fueran delincuentes.

“El gobierno trinitario es el que peor se ha portado con los venezolanos, ha encarcelado a los venezolanos que han llegado de manera irregular, y en lugar de ser orientados, han sido humillados como si fueran delincuentes. El venezolano no es delincuente, ser venezolano no es sinónimo de delincuente, es deseo de trabajar”, expresó el parlamentario para Unión Radio.

En ese sentido, criticó que la cancillería en manos del gobierno socialista de Nicolás Maduro no active los consulados en las ciudades donde hay más cantidad de migrantes venezolanos.

“No hay atención consular. Una venezolana tiene su hijo afuera, ¿dónde lo presenta? (…) No están trabajando (los consulados) porque piensan que el que emigra es un enemigo político. Pero es tan venezolano como el que se queda. Hasta que no entendamos que tenemos que reconocernos con el otro, le vamos a dejar a nuestros bisnietos una guerra eterna”, reflexionó Correa.

“Los consulados deben trabajar con una cancillería que no ignore a los venezolanos que están en el exterior”, añadió.

No obstante, aseguró que cuando los consulados no funcionan, no le hacen daño al país o gobierno receptor, sino a los venezolanos que están en esas naciones, los cuales, “se van en búsqueda de oportunidades, no por turismo”.

