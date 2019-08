Dip. Contreras: La salida a la crisis debe darse en un entendimiento mutuo

ND / 12 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Eustoquio Contreras, expresó este lunes que la AN debe tomarse el receso desde el 15 de agosto para no violar la constitución, aunque seguirán sesionando de manera extraordinaria.

“Hay un ambiente bastante cargado, de pugnasidad, de desconfianza, hay una situación de expectativas negativas si quisiéramos por la manera como se está llevando la política en el país. Ha habido muchas especulaciones. Ya no es novedad lo que sucedió hoy con los cuatro parlamentarios, un parlamento donde hay más de 30 diputados perseguidos, exiliados o presos, deja mucho que desear, y eso deja mal a todo el país, y eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Buscan amarrarle las manos a la Asamblea Nacional, que ese fue el verdadero objetivo de crear la Asamblea Nacional Constituyente, para el gobierno hacerse un poder legislativo a su medida, evadiendo las consecuencias políticas de los resultados electorales del 2015, cuando el pueblo le dio la mayoría a la oposición, y el gobierno se negó a aceptarlo”, afirmó Contreras al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El parlamentario agregó que “si la Asamblea Nacional no declarara el receso parlamentario 15 de agosto, estaría más bien violando la constitución, igual se puede declarar sesiones permanentes, que serían sesiones extraordinarias. Comprendo la contraofensiva del oficialismo, porque existen agendas políticas de estrategias. Soy un convencido que aquí nadie soporta esta crisis que está pasando en el país, hay que buscar maneras de resolverlo por la vía del entendimiento. Si los actores políticos no garantizan una salida pacífica, entonces la salida se dará por la vía de los hechos y por la vía de la fuerza, porque la alternativa de la violencia política está andando y se desprende de la crisis”.

“La falta de entendimiento y la crisis institucional horrible que no tiene capacidad en el país para dar respuesta al conflicto político, social, económico y al conflicto moral. El país está en una profunda crisis, el país está a las puertas de la anarquía, donde todo el mundo resolvería sus problemas por la vía de la confrontación y la fuerza, porque ya la institucionalidad no garantiza el orden. La crisis de Venezuela está con o sin sanciones. No comparto que se hayan suspendido las negociaciones, aunque entiendo que el gobierno se levante de la mesa. La preocupación está en que la suspensión del entendimiento no es la vía. Los actores políticos no han respetado la institución del diálogo, y gobierno y oposición tienen que ponerse de acuerdo en algunas áreas. La salida final a la crisis debe darse en un entendimiento”, detalló.

