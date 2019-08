Dip Carlos Prosperi: Designaciones de Guaidó pasan por el Ejecutivo

Oleg Kostko / 29 ago 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional (AD – Caracas), Carlos Prosperi, explicó este jueves que las designaciones de Guaidó anunciadas el día de ayer las hizo en el ejercicio del poder ejecutivo y no del legislativo.

“Esas fueron designaciones que no pasan por el poder legislativo sino por el ejecutivo que en este caso es ejercido, por Juan Guaidó como presidente interino y esas designaciones van a ir avanzando en cada uno de los frentes donde se han hecho de han hecho esas designaciones”, expresó Prosperi en declaraciones dadas a TVVenezuela.

“Varios de los funcionarios designados ya han sido señalados o perseguidos, como el caso de Julio Borges tuvo que irse del país le allanaron la inmunidad parlamentaria, al igual que Alejandro Plaz, Humberto Prado y Javier Troconis quien le habían dictado una medida estuvo en la directiva de Citgo pasó su renuncia y asumió estas otras competencias”, agregó.

A su juicio, los designados no deberían tener problemas para ejercer dichos cargos por estar fuera del país. “Los representantes designados tienen que hacer el trabajo fuera de Venezuela en su mayoría en el caso de los derechos humanos todos sabemos que lo que es la ONU, OEA todos estos organismos están fuera de Venezuela, las empresas resguardadas están fuera de Venezuela y en el caso de la cancillería también (…) pero la realidad es que cada vez que hay una designación”.

Prosperi dijo también que Guaidó no ha nombrado embajadores pero si representantes del Gobierno interino y que Borges no pasaría a ser un canciller sino un coordinador de éstos.

“Guaidó no ha nombrado embajadores, sino representantes. En este caso (designación de Julio Borges) no es un canciller, es un comisionado para asuntos internacionales ya en este caso son cargos creados porque como se ha dicho no ha cesado la usurpación hay que nombrar de acuerdo a lo va dando el día ya día y a las posibilidad”

Etiquetas: designaciones | Guaidó | Julio Borges | Leopoldo López