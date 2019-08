Denuncian nuevo derrame de crudo en Puerto Cabello, según dip. Aray

ND / 21 ago 2019 – La diputada de la Asamblea Nacional, Deyalitza Aray, denunció este miércoles un nuevo derrame de hidrocarburos en El Palito, Puerto Cabello, y detalló que estos sucesos demuestran “la fragilidad” de la industria petrolera.

“Estamos sumamente consternados, porque vemos como cada día se siguen presentando sucesos que demuestran la fragilidad en la que se encuentra nuestra industria petrolera, y a la que Carabobo, particularmente Puerto Cabello, no escapa, hace no menos de un mes tuvimos un derrame bien importante en el área de Palma Sola, producto de la ruptura de una tubería que surte petróleo a planta centro, que se une con el problema eléctrico, y ahora ocurrió fue un descuido operacional que permitió el rebase de la laguna de oxidación, que es donde se tratan los residuos de hidrocarburos y de aguas de la refinería El Palito, y el descuido permitió que no cuidaran el nivel, y se desbordara ante apenas dos horas de precipitaciones que se dieron en Puerto Cabello, y permitió que todos esos desechos que además son muy contaminantes, cayeran a una zona que es particularmente turística”, expresó Aray a TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “esta zona es turística porque los sectores viven de esa práctica, es donde van mucho más los bañistas, es la playa que tiene la gente de las comunidades aledañas para poder hacer recreación, y en este momento todavía se siente el olor, un olor terrible, muy contaminante para los pulmones, y que además deja un gran riesgo de contaminación. Son los residuos que deja la refinería, y que se tratan en esa laguna, y el descuido, la falta de mantenimiento, la falta de inversión, el cuidado que antes se tenía en estas instalaciones, bueno hoy generó este desbordamiento de hidrocarburos nuevamente en la costa carabobeña”.

#21Ago La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, denunció un derrame de hidrocarburos en El Palito, Puerto Cabello. "Estos sucesos demuestran la fragilidad de la industria petrolera" , afirmó la parlamentaria. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/b1JdmasLlY — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 21 de agosto de 2019

