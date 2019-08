Hija de doctor Marulanda afirma que aún continúa la “tortura emocional” contra su padre

ND / 8 ago 2019 – Victoria Marulanda, hija del doctor José Alberto Marulanda, expresó este jueves que su padre sufre graves problemas de salud como consecuencia de las torturas que ha sufrido encarcelado en la sede del Dgcim en Boleíta.

“A mi papá luego de esos cuatro días, lo presentan a un Tribunal militar, la persona que lo había revisado antes de que fuese presentado la primera vez en tribunales militares no fue la persona que firma el informe médico forense del expediente de mi papá, este fue alterado, donde dice que mi papá no tiene ningún tipo de rastros de tortura, y mi papá dice que esa persona que aparece en el expediente no fue la misma doctora que es la que lo revisó, y no el que aparece en el expediente que es un hombre”, aseveró Victoria Marulanda a NTN24.

La hija del detenido agregó que “mi papá hoy tiene un cuadro depresivo diagnosticado por los médicos de Hospital Militar, tiene tendencia suicida diagnosticada, eso lo dice su informe, quedó sordo del oído derecho, perdió la sensibilidad en las manos, él no siente en sus pulgares y le cuesta muchísimo cerrar, tiene una lesión en la columna por la cual debería ser intervenido y revisado, porque tiene muchísimo dolor, le cuesta mucho subir y bajar escaleras. Su parte emocional ha cambiado drásticamente, es inestable, llora muchísimo, tiene cambios de humor, y esto es producto de torturas, y por más que las torturas físicas han parado, aún continúan con la tortura emocional”.

“Pido que se haga justicia, pido la libertad de mi papá y de todos los presos políticos, mi papá está en un estado de salud bastante crítico, debería estar en la casa recuperándose, y que se haga justicia no sólo con mi papá sino con todos los presos políticos que hay en Venezuela, que los torturan y no vuelven a ser los mismos antes de entrar a la cárcel. A él se lo llevan detenido el 19 de mayo de 2018, y lo desaparecen durante 4 días, el Dgcim, durante esos días nosotros no tuvimos acceso a él, y durante esos días fue los días en que mi papá recibió torturas por obtener información acerca de una supuesta conspiración militar y querían saber también el paradero de su novia para aquel entonces, a mi papá lo asfixiaron con bolsas plásticas, lo amenazaron con arrancarle las uñas y destruir sus manos para que nunca más pudiera ejercer su profesión, le colocaron una carpeta en la cabeza y lo golpeaban entre varios funcionarios hasta que perdía la conciencia, y después le saltaban encima para despertarlo, le hicieron pasar hambre, sed, lo golpeaban entre varios y por eso perdió la audición del oído derecho, tuvo varias lesiones a nivel del torso, perdió la sensibilidad en las manos porque ellos apretaban fuertemente las esposas y lo colgaban de las esposas”, concluyó.

