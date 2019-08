Denuncian “abandono y destrucción” en el muelle pesquero de Güiria

ND / 22 ago 2019 – Un ciudadano del estado Sucre compartió este jueves un video donde se aprecia el estado de abandono del muelle pesquero de Güiria, específicamente en los recintos correspondientes a Pdvsa, según informó El Diario de Caracas.

“Parte de la destrucción y abandono en los estados del interior del país. El video fue grabado en el muelle pesquero de Güiria, en el estado Sucre. “Este lugar que fue un punto estratégico para la economía del oriente del país, ahora se hunde en la miseria”, posteó la cuenta Twitter de El Diario de Caracas.

Mientras que el ciudadano que grabó el video expresó que “falta de inversión, de gobierno, esto es lo que tiene Pdvsa acá, desidia y puro parapeto, enriqueciendo a personas que contratan estos barcos, estas chatarras que no sirven para nada, las dejan aquí en Güiria cobrando un contrato, se hunden y no hay autoridad, ni puerto, ni guarda costas, ni vigilancia costera, ni ministerio del ambiente, nadie, a nadie le duele esto será porque no viven aquí, y además porque eso no es su patrimonio, pero es Venezuela, y somos venezolanos. Ahí está el barco El Poderoso, se hundió, pasó meses y no se ha hecho nada”.

