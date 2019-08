Delcy Rodríguez insiste: Panamá retiene un barco venezolano por bloqueo de Trump

Oleg Kostko / 8 ago 2019.- La vicepresidenta oficialista, Delcy Rodríguez insistió este jueves en su denuncia de que Panamá retiene un barco venezolano que contendría alimentos para Venezuela por el embargo decretado por EEUU.

“El barco con las tortas de soya para producción de alimentos en Venezuela sigue en el Canal de Panamá sin autorización de la empresa aseguradora para trasladar la carga a nuestro país. Exigimos el cese inmediato del bloqueo de Donald Trump. Liberen los alimentos para el pueblo”, denunció Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Sin embargo dicha información fue desmentida por voceros del canal de Panamá el pasado miércoles. “El Canal de Panamá informa que todos los tránsitos programados se realizan con absoluta normalidad y sin contratiempos. Ningún buque se encuentra retenido como ha circulado en redes sociales durante el día de hoy”.

No obstante, la autoridad marítima de Panamá informó a través de una nota de prensa sobre la retención de un barco pesquero venezolano de nombre Aleta Azul OMI 8030245 que habría sido retenido por aparentemente no cumplir con las normas de seguridad, no tener suficiente personal y fallas en la maquinaria y que nada tendría que ver con la orden ejecutiva emitida recientemente por EEUU.

“Reiteramos que los incumplimientos encontrados son de categoría técnica, entre los que podemos mencionar, están: maquinaria naval inoperante, falta de personal abordo, equipos de seguridad y salvamentos expirados o sin certificación válida. Estas deficiencias no se apegan para nada a las sanciones relativas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, de los Estados Unidos de América”, aclararon.

El barco con las tortas de soya para producción de alimentos en Venezuela sigue en el Canal de Panamá sin autorización de la empresa aseguradora para trasladar la carga a nuestro país! Exigimos el cese inmediato del bloqueo de @realDonaldTrump Liberen los alimentos para el pueblo pic.twitter.com/m41SynzL2c — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 8 de agosto de 2019

El Canal de Panamá informa que todos los tránsitos programados se realizan con absoluta normalidad y sin contratiempos. Ningún buque se encuentra retenido como ha circulado en redes sociales durante el día de hoy. https://t.co/j4oqa4HtNV — Canal de Panamá (@canaldepanama) 7 de agosto de 2019

