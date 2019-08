Sindicalista: En el hospital José Gregorio Hernández no tenemos ni agua

Oleg Kostko / 8 ago 2019.- El representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas, Daniel Hernández, denunció el mal estado en el que se encontraría el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia en el que aseguró que no se tiene ni agua ni productos de limpieza.

“No tenemos ni siquiera insumos mínimos para la limpieza, no tenemos jabón, desinfectante, cloro, no tenemos nada para hacer las limpiezas de los servicios por lo tanto nosotros a partir de antier nos declaramos en brazos caídos las camareras, aseadoras y todo el personal obrero de esta institución porque desde septiembre del año pasado no se nos da el situado o mejor dicho para cubrir los gastos de funcionamiento”, expresó Hernández en declaraciones dadas a vivoplay.

“El Ministerio de Salud no le ha dado el gasto de funcionamiento a los hospitales porque todo lo compran y a veces no llega es una bolsa un coleto y hasta a veces no llega nada (…) y el riesgo de esto es que a cualquiera le pueden salir hongos como le ha pasado a algunos compañeros, desarrollar cistitis porque no hay un baño adecuado para que las trabajadoras vayan al baño y porque no hay agua (…) o porque en la farmacia no hay medicamentos”, agregó.

La jefa de emergencia pediátrica del Hospital José Gregorio Hernández, María Auxiliadora Villarroel, denunció que en dicho centro hospitalario hay ocasiones en que el agua solo llega una vez a la semana y que además de que no pueden hacer uso de un pozo de aguas profundas del que dispone el hospital porque la bomba está dañada.

“La situación del Hospital es crítica, tenemos un tiempo ya con problemas con el agua y lo más lamentable es que este hospital tiene un pozo profundo donde nos surtíamos de agua y luego hubo una problemática con la bomba, y ya tenemos un poco de meses y no se ha podido resolver y esto es algo que podría resolverse si tuviéramos una bomba nueva”, denunció.

“El agua llega un solo día a la semana y ni siquiera un día completo por horas, hay servicios donde el agua no llega nunca y en los pisos altos es muy difícil donde la presión no es lo bastante fuerte para que el agua llegue, para los pacientes es el hecho de la contaminación y para todos los empleados del hospital”.

¿Cómo hacemos para estar 8 horas de trabajo o el paciente hospitalizado para mantener un simple baño? es realmente muy difícil, no hay ningún producto de limpieza eso también agrava porque el agua que tenemos en todas partes esta en tobos pero llegamos pero hasta el agua de los tobos se acaba y es una ironía que tengamos un pozo profundo lleno de agua y estemos padeciendo este problema con el agua”, lamentó.

Etiquetas: agua | Daniel Hernandez | escasez | hospital José Gregorio Hernández | Productos de limpieza