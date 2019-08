Cuotto: Delegación de Noruega intentará convencer a Maduro que continúe en el diálogo

Anaisa Rodríguez / 15 ago 2019.– El abogado Igor Cuotto Arellano dijo este jueves que la delegación noruega actúa de manera correcta al venir a Venezuela y hacerle ver a Maduro que la negociación debe continuar, pese a las sanciones emitidas por Estados Unidos. “Ellos buscarán hacerle ver a la representación de Maduro que pararse de la mesa de mediación no le hace bien a los objetivos que se están persiguiendo, lo que le harán ver a Maduro es que lo que hagan otros países no tiene que ver con este proceso”, indicó.

Cuotto reiteró: “le van a hacer ver la agenda, que es elecciones libres y transparentes, y que la comunidad internacional no puede boicotear ese proceso; y que levantarse de esa mesa expone al gobierno de Maduro a un producto de mayores sanciones y que la única manera de levantar las sanciones contra personas ligadas a Maduro, empresas estatales como Pdvsa, es a través de acuerdos o un acuerdo que garantice esas elecciones libres y transparentes”.

El analista político se refirió a la postura del gobierno de Maduro y expresó: “yo lo que creó es que se dieron cuenta de que las amenazas de EEUU no son tan factibles, que tenían todas las opciones sobre la mesa, ni las de la Unión Europea que decían que se iban a agravar las sanciones de no llegar un acuerdo. Ellos pueden ir surfeando la ola y han conseguido alternativas para palear alguna de las sanciones, siguen existiendo las condiciones para que se mantengan en el poder, como en Corea del Norte que llevan 40 años con un bloqueo muy recio y no ha pasado nada”, finalizó.

Etiquetas: comisión de noruega | diáogo en Barbados | Igor Cuotto Arellano