Crónica Uno: 11 estados ya no generan termoelectricidad y están al borde de un apagón

ND / 15 ago 2019.- Según reportes de al menos 11 estados del país, las unidades termoeléctricas que generan electricidad no están funcionando, por lo que no cuentan con megavatios disponibles, esto al cierre de la primera quincena de agosto, indica Cronica Uno.



“Todos los estados cuya generación depende exclusivamente de plantas termo, como Amazonas, Apure e inclusive Aragua, ya no tienen megavatios”, reveló uno de los trabajadores del área.

Frente a esto, otros cinco disponen de menos de 10 % de energía eléctrica y otros tres están en serio riesgo. Solo tres Bolívar, Sucre y Falcón, no corren semejante peligro porque no dependen de la generación termoeléctrica; y si lo hacen, como es el caso de Falcón, se dispone de combustible suficiente.

Haga clic aquí para seguir leyendo el artículo en Crónica Uno

Etiquetas: apagon | Termoeléctricas | Venezuela