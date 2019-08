Comunicado de Leocenis García: No llevé mensajes de Diosdado Cabello o de nadie del oficialismo

ND / 23 ago 2019.- El líder de Prociudadanos, Leocenis García, emitió este viernes un comunicado reiterando que en su reciente viaje a Washington no llevó ningún mensaje de Diosdado Cabello o del oficialismo. “Ni siquiera conozco al señor Cabello personalmente”.





A continuación el texto íntegro del comunicado:

Ante los rumores que desataron varios medios de comunicación en Venezuela, así como personajes en las redes sociales, quiero informar a la opinión pública que no me reuní con nadie en la Casa Blanca durante mi segundo viaje a Estados Unidos, y aunque me reuní con personas del Departamento de Estado, dichas reuniones fueron privadas.

No traje ningún mensaje de Diosdado Cabello, ni de ninguna persona del régimen de Venezuela. No pertenezco a ese gobierno como para ser un interlocutor de sus deseos o aspiraciones con Washington.

Ni siquiera conozco al señor Cabello personalmente.

He recibido decenas de llamadas de corresponsales internacionales a los que le he manifestado la verdad: No soy ningún intermediario. Ni traje mensaje de nadie. Y menos de Cabello.

Aunque una vez conocida las informaciones publicadas por la agencia de noticias The Associated Press, no condeno estos acercamientos entré Washington y Cabello. No me parece nada fuera de lo normal.

Considero que la negociación es una vía mucho más efectiva que la política chamánica de solo pensar en salidas mágicas, como un yerbatero que vende la suerte.

Ojalá dichos acercamientos puedan facilitar una salida a esta tragedia, y con ella, la salida de Nicolas Maduro.

Ojalá que pronto el régimen de Maduro termine, y podamos celebrar una transición pacífica y unas elecciones verdaderamente democráticas.

Miami 23 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | Leocenis García | Washington