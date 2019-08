Claudio Fermín y Juan Barreto aspiran conquistar al 60% que no está ni con la MUD ni con Maduro

ND / 14 ago 2019.- Los dirigentes políticos Claudio Fermín y Juan Barreto anunciaron la conformación de una alianza para conquistar al 60% de los venezolanos que quiere cambio pero está cansada de la polarización y de los extremistas.

Así lo dijeron en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Lo importante de la alianza es cómo nos ve el pueblo. Los extremos siempre nos van a ver desde su visión sectaria. Nos dicen colaboracionistas y nos dicen traidores. Y eso significa que vamos por buen camino…cuando los extremos te ven raro es porque has logrado contruir otra cosa”, dijo Juan Barreto, fundador del partido Redes.

Y agregó: “Este es un gobierno catastrófico, que se encuentra atrincherado… y del otro lado una oposiciòn fracasada, que ha intentado el camino corto y siempre ha dado traspiés. Hay una crisis de liderazgo”.

Por su parte, Claudio Fermín, fundador del partido Soluciones, habló más sobre la alianza. “Hablemos primero del paciente. Estamos en un país no en ruina pero sí bastante disminuido… por eso necesitamos a todo el mundo. Necesitamos un liderazgo que salga a buscar aVenezuela. Estoy muy contento con Redes y Soluciones y estamos haciendo actividades juntos. Pero también concidimos con otros. Coincidimos con la Alianza para el Referendo Consultivo; con César Mogollón y Laurent Caballero, de Alianza Centro, están promovimento una política de centro; y también mantenemos relaciones con gente del MAS, Copei, y de otros”.

Pero en el aspecto operativo, agregó Fermín, Redes y Soluciones nos hemos integrado mucho… por que no podemos esperar al príncipe azul. No vamos a esperar que tengamos 8 o 9 organizaciones”.

Ambos dirigentes políticos fueron consultados sobre unas posibles elecciones en el país, tanto Claudio Fermín como Juan Barreto coincidieron en un punto: cambios en el Consejo Nacional Electoral, pero no de forma sino de fondo.

“Cambiar al CNE no es solo cambiar a los rectores, sino toda la estructura política y técnica instaurada en el país, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, Stalin González lo decía, al menos 9 meses para un cambio ‘cosmético’, lo fundamental es que haya acompañamiento internacional, testigos de todos los actores participantes y en el proceso de totalización final. La credibilidad no la da rectores nuevos, sino testigos en todas las fases operativas y técnicas del proceso y en espacios de deliberación, si eso se logra, con representantes de todos los sectores, se puede ir a un proceso electoral de manera transparente”, señaló Barreto, aseverando que él no cederá el derecho al voto. “Yo no le voy a regalar esos espacios a nadie”, acotó.

Asimismo Claudio Fermín secundó las palabras de Barreto y agregó que la aspiración de ambos son “las garantías electorales, pero sin renunciar al voto”.

“Nosotros queremos representar ese sentimiento de cambio, queremos que los venezolanos de carne y hueso sepan que a la hora de escoger un camino se tiene que materializar en una contabilidad electoral. Supongamos que mañana, la injusticia al revés, quienes queremos el cambio tenemos 4 rectores, si usted no tiene los testigos en la mesa, si no escogen a candidatos naturales de cada pueblo, si no hace alianzas ni camina las comunidades, si no hace política, usted pierde. Aquí han habido derrotas porque han colocado candidatos a dedo. El sistema de cuotas en el G4. Lo que determina la transparencia es un conjunto de factores más complejo”, sostuvo.

Fermín destacó que trabajarán para que otros movimientos políticos puedan trabajar y formar testigos electorales en cada mesa del país.

Etiquetas: Claudio Fermín | Juan Barreto