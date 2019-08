Cicpc captura a 5 mujeres del grupo paramilitar “Los Paracos”

View this post on Instagram

Capturadas cinco mujeres del grupo paramilitar Los Paracos por extorsión, sicariato y homicidio Margelis Del Carmen Chacín Portillo, Yanitza Gregoria Guerrero González, Joherlin Valeria Ropero Orozco, Zaray Nazaret García Figuera y Deissy Alejandra Bolívar Yáñez integrantes del grupo paramilitar apodado Los Paracos, quienes se dedicaban a sicariatos y extorsiones a comerciantes del municipio Colón del estado Zulia, fueron detenidas en la calle Rio Negro de la parroquia Santa Cruz. La captura se generó en el sector El Remolino y durante la actuación policial, la banda delictiva recibió a los funcionarios a disparos, huyendo hasta una vivienda cercana en la que se origina una resistencia a la autoridad, donde falleció un antisocial identificado como Edward Alexander Ladera Lugo, quien tenía registro policial por robo. En el procedimiento se recuperó un carro marca Chevrolet, modelo Spark, placa 7A3A2XD; dos motos marca Bera, modelo Socialista, una placa AC3H17V y otra sin placa visible; un revólver cañón corto, marca Smith & Wesson, calibre 38 mm; una escopeta cañón largo, marca Wínchester, calibre 16 mm; 23 municiones calibres 38 y 9 mm, marca Cavim 38 SPL; dos pasamontañas, una gorra y un radio de comunicación portátil. El Ministerio Público tiene conocimiento del caso.