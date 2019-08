César Díaz (ex FBI): Si El Aissami pone pie en otro país será arrestado

Elías Rivas / 1 ago 2019.- César Díaz, ex funcionario del FBI, explicó este viernes a las cámaras de TVVenezuela que la solicitud que ha hecho Estados Unidos sobre Tareck El Aissami, lo coloca entre los 10 más buscados no solo por el Departamento de Estado sino por el de Seguridad Interna. “El señor El Aissami fue imputado hace tiempo atrás con cargos que tienen que ver con narcotráfico, él ha facilitado exportación de drogas ilegales a Estados Unidos, ha participado en la importación de cargamentos de más de 1.000 kg y estos cargos pueden variar como mínimo de 5 años a cadena perpetua”, agregó el ex funcionario.

Asimismo destacó que El Aissami no está exento de ser investigado, imputado o arrestado por el cargo público que tiene. “Ya se ha comprado su participación en actividades ilícitas, es un señor sujeto a investigación, búsqueda y arresto. Si él pone pie en otro país, dependiendo de las circustancias, será arrestado”, sostuvo.

César Díaz precisó cómo funciona esta solicitud de arresto.

“Una vez que el señor El Aissami es imputado por la Corte Federal, esta emite una orden de arresto que se lleva a un nivel superior, allí se pide una orden internacional para arrestarlo. Esta notificación o carta roja indica que esa persona, en cualquier lugar del mundo, es sujeto de arresto y ser trasladado al país que lo solicita”, indicó. Díaz, aunque no aclaró si este paso de la “carta roja” ya fue realizado, pese a que la periodista insistió en la pregunta.

Díaz a esto respondió: “Él es uno de los más buscados, en donde quiera que esté es blanco de arresto. Él puede esconderse en Venezuela, en Cuba o Siria, pero nada es imposible. Esto no significa que el gobierno de EEUU va a enviar una escuadra para que lo arreste, nosotros tenemos embajadas en todo el mundo, la inteligencia recoge datos, se analiza y se trata de localizar al señor El Aissami”, finalizó.

