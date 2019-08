Carlos Trapani: 32 niños han muerto en el servicio de Nefrología del J. M de los Ríos desde 2017

Anaisa Rodríguez/ 26 ago 2019.- El Coordinador General de Cecodap, Carlos Trapani indicó este lunes que en unos días, el gobierno de Nicolás Maduro debe informar ante la CIDH las medidas que tomará para garantizar la vida de los pacientes de 13 servicios del Hospital J M de los Ríos.

“Desde el 2017 al 2019, 32 niños han fallecido en el servicio de Nefrología, 12 niños en 2017, 11 en 2018 y en este semestre han muerto 8 niños. Por lo que hemos insistido en el mantenimiento de las plantas de ósmosis, hemodiálisis, en poder tener el acceso a antibióticos de alto espectro, que puedan tener los suplementos nutricionales esenciales, que se pueda reaperturar el laboratorio”.

Tras la ampliación de medidas cautelares por la CIDH, el Estado deberá “comprometerse a garantizar tratamientos, equipos, insumos, exámenes especializados, alimentación, necesidades nutricionales, condiciones de salubridad e higiene y además estas medidas deben contar con el consenso de los familiares de los pacientes”, explicó Trapani.

Asimismo, lamentó que de 11 informes presentados, el Estado no ha emitido respuesta alguna. “Es un punto de partida para que el Estado reconozca de una vez por todas la situación de crisis y de emergencia en la que se encuentra el sistema público de salud, especialmente la red de atención pediátrica”.

A la vez que dijo “aspiramos que asigne un presupuesto especial al J M de los Ríos, que desarrolle una política especial que permita el fortalecimiento no solo de estos 13 servicios, sino que fortalezca al hospital en su conjunto”.

Trapani denunció “desde hace muchos años no se dice de cuánto es el presupuesto público del hospital (…) hemos insistido en la auditoria del banco de sangre, ya que hemos tenido casos de niños con Hepatitis C. ¿Qué pasa con la serología en sangre, con los yelcos, los insumos?. No tienen ni una ambulancia”, rechazó.

Etiquetas: Carlos Trapani | CIDH | Hospital J.M. de los Ríos | pacientes de Nefrología