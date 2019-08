Carlos Prosperi: Hace dos años no había bloqueo y tampoco había medicamentos

Anaisa Rodríguez/ 8 ago 2019.- El médico, Carlos Prosperi, miembro del Comité de Conflicto del Área de Salud en Caracas recordó este jueves que hace 2 años no existía un bloqueo por parte de los Estados Unidos y aun así no había medicamentos, razón que da el gobierno de Maduro para justificar el deterioro del país. Durante una entrevista en el programa Noticias en Vivo, transmitido por Vivo Play, el médico aclaró: “siempre hemos tenido la licencia para importar medicamentos, material medico quirúrgico, alimentos y ropa”.

Prosperi resaltó que la situación ha venido deteriorándose en los últimos años, pese a que “han habido 20 ministros en 20 años y ninguno ha resuelto los problemas de salud” y aseveró “nosotros los trabajadores, que laboramos en los centros de salud, denunciamos que no se estaban garantizando los fármacos, ni los reactivos, ni el material médico quirúrgico”.

“Hace 2 años había un déficit aproximado del 70% pero hoy hay un déficit del 90%”, indicó el galeno y agregó “toda la culpa se la quieren echar a un bloqueo que es netamente directo a algunos personeros del gobierno, que han hecho actos de corrupción”.

En ese sentido, cuestionó “¿Qué hicieron con toda la bonanza petrolera que ellos manejaron, dónde están eso que por anticipo tenían que pagarle a la industria farmacéutica?”.

Además, Prosperi refirió el tema de la ayuda humanitaria y denunció que el 50% de los insumos que debía ser manejada por el ministerio de salud, conjuntamente con la Cruz Roja “hemos visto que la venden en Catia, Caracas”.

También rechazó el sueldo que perciben los trabajadores de la salud, “los obreros, enfermeras, bioanalistas, así tengan postgrado, todos tienen el mismo sueldo, no hay diferencia en la tabla salarial”.

“Hago un llamado a Juan Guaidó porque tenemos que conectarnos con las bases. No es solamente que bloqueen el país y que venga papá Trump a salvarnos, hay que escuchar a las bases. Nosotros no estamos participando en el plan salud porque no hemos sido invitados”, manifestó.

