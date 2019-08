Capriles: Hay quienes no les interesa que lleguemos a un proceso libre y democrático

Jhoan Meléndez / 7 ago 2019.- Henrique Capriles, excandidato presidencial, dijo que hay miembros de la oposición que han interpretado a conveniencia las declaraciones de John Bolton ayer quien dijo no estar de acuerdo con el diálogo de Barbados.

“Hay personas que no les interesa que en el país podamos llegar a un proceso libre y democrático… En este momento la AN y Juan Guaidó cuentan con el respaldo de las fuerzas políticas mayoritaria. Ahora, hay gente que tiene una obsesión, los boltonistas, ayer estaban desatados. Cada loca con su tema… Yo veo algunas voces por allí que quieren interpretar lo que quiso decir en este caso Bolton. Lo que yo recojo de la reunión de ayer es un apoyo al absoluto al presidente Guaidó y la AN. Yo no he visto que haya un regaño a Guaidó, pareciera que hay personas que se quieren convertir en interpretes. Son boltonistas, interpretan lo que dice Bolton”, expresó Capriles a los medios.

El exgobernador de Miranda acotó: “La solución es utilizar el apoyo internacional y el apoyo interno para seguir presionando así Maduro entienda que tiene que acabarse la usurpación, es decir, Maduro tiene que contarse pero con elecciones de verdad no como las del 20 de mayo de 2018… Dicen que hay que pedir un ejercito extranjero ¿es Guaidó y la AN la que deciden eso? No, y al país que se lo piden (EEUU) no quiere que esa sea la solución. El mundo está buscando diplomaticamente cercar al régimen”.

“Si hablamos que todas las opciones están sobre la mesa, la negociación es una opción de varias que se puede estar discutiendo. Elliott Abrams dijo que apoya este proceso, ahora que seamos escéptico de que el régimen se vaya a comprometer y vaya cumplir, por supuesto que lo somos”, expresó Capriles.

Por último alegó que “la política se mueve, el tiempo pasa y la desesperación de la gente aumenta, entonces sí se dijo que todas las opciones están, bueno trabaje en todos los tableros ¿un tablero perjudica al otro? no es verdad”.

Etiquetas: Bolton | Capriles | diálogo | Guaidó