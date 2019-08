Capriles: Alberto Fernández es un sinvergüenza

Jhoan Meléndez / 27 ago 2019.- El excandidato presidencial Henrique Capriles criticó a Alberto Fernández, candidato opositor a la presidencia de Argentina, al que calificó como “una marioneta” de Cristina Kirchner.



“No se puede ser más sin vergüenza que esta marioneta de la señora Kirchner, el candidato Fernández. Kirchner es igual a Maduro y viceversa. Hermanos argentinos abran los ojos”, aseveró Capriles en su programa radial.

En ese sentido le dijo que “usted no puede decir que Bachelet es de derecha ¿se leyó el informe? ¿sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos. Dios quiera que Argentina no eche para atrás. Sabemos que no le interesa la democracia en Venezuela. Ya se le vieron las costuras al decir que las instituciones aquí funcionan, bueno, esas son las que ellos les gustan: El CNE de Tibisay Lucena, la Fiscalía, la constituyente inconstitucional. Usted no puede decir que Maduro proviene de una elección democrática tras el parapeto de las elecciones de mayo”.

Por último dijo que en Venezuela no se tiene “un buen recuerdo de esa señora Kirchner porque es cómplice, como otras, de que Venezuela haya llegado a esta situación. Es una gran beneficiada de los recursos de nosotros los venezolanos durante su gestión”.

Lea más: El FMI desmintió que hayan pedido adelantar elecciones en Argentina

El exgobernador @hcapriles llama "sinvergüenza" al candidato presidencial argentino @alferdez y dice que es una "marioneta" de Cristina Kirchner, a quien califica de "cómplice" de lo que pasa en Venezuela. "Ya se le vieron las costuras al señor Fernández", dijo. #27Ago pic.twitter.com/dtZS0LW2SG — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 28 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Alberto Fernández | Capriles | Cristina Fernández de Kirchner