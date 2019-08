Cabello: Si quieren negociar, tienen que sentarse con Nicolás Maduro

ND / 21 ago 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expresó este miércoles que la oposición no ha podido llegar al poder en 20 años, porque catalogan a los chavistas de “brutos”, al tiempo que desestimó la información de la agencia AP que indicaba que él estaba negociando con el gobierno de EEUU.

En este sentido, recomendó al gobierno norteamericano sentarse a negociar con el mandatario Nicolás Maduro.

“Nosotros somos brutos y en 20 años no han podido con nosotros. Si quieren negociar, tienen que sentarse con el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo no entiendo como los EEUU confía en esta gente como María Corina que en 20 años no ha podido con nosotros. AP dijo que yo estaba negociando, y luego ellos mismos vinieron a preguntarme con quien estaba negociando. Ellos son así, inventan bastante”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante de Psuv agregó que “no sólo los chavistas deben firmar el documento contra Trump, sino todos, porque es contra la integridad de nuestro país. Siga creyendo que estamos divididos, pero eso no es así. No hay ninguna multitud con Juanito Alimaña (Juan Guaidó) y en estas fotos se puede ver. Hagan lo que les dé la gana, al final nosotros venceremos”.

Por otra parte, reiteró su señalamiento contra el gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, de que su interés en Venezuela es para pasar drogas por el territorio nacional.

“En Colombia están molestos porque les bloqueamos y destruimos sus pasos de droga. Eso es lo que no le cuadra a Iván Duque. Nuestros soldados destruyen esos laboratorios de droga como ocurrió recientemente en el Zulia”, concluyó.

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Nicolás Maduro | Venezuela