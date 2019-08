Cabello sobre sanciones de Suiza: No tenemos ni un céntimo afuera

ND / 7 ago 2019 – El primer vicepresidente de Psuv, Diosdado Cabello, expresó este miércoles que Venezuela se le convertirá en “miles” de Vietnam a Estados Unidos.

“Nos bloquearon en Panamá un barco con alimentos para nosotros, el barco llevaba soya para consumo de animales. Hoy Suiza sacó unas sanciones. Yo reto al embajador suizo a que diga si hay una cuenta de Diosdado Cabello en Suiza. No tenemos ni un céntimo afuera, no estamos arrastrados al imperialismo. A mí me resbalan las sanciones, a nosotros nos resbalan esas acusaciones”, aseguró Cabello por VTV.

El representante del Psuv agregó que “si los Estados Unidos quiere Petróleo nosotros se lo damos pero tendrá que pagar. Venezuela se les convertirá en miles de Vietnam. Y repito lo que hemos dicho: el problema no será cómo entrar sino cómo van a salir. Por los votos no van a poder, échenle pierna de formas violentas para que vean. Venezuela está como está por culpa del imperialismo de Estados Unidos. Tienen 20 años conspirando contra nuestro país. Participaron en el asesinato de nuestro Comandante Hugo Chávez, los Estados Unidos. Mandaron a asesinar al Presidente Maduro el 4 de agosto, gracias a Dios que fallaron”.

“Con esos bloqueos no han podido sacar a ningún presidente, sino que hacen más fuertes a los pueblos y que tomen conciencia. Nosotros no vamos a ceder porque tenemos la razón, pero ellos no pueden. Le tienen miedo a lo que dice Claudio Fermín, porque él desenmascara a la oposición fascista. En mi vida he visto a Fermín, pero la oposición debería prestarle más atención a sus ideas”, afirmó.

Sobre la utilización del dólar y otras monedas extranjeras sostuvo que “la moneda nuestra no es el dólar, aquí vamos a tener que ponernos las pilas, porque están cobrando hasta las carreras de los taxis en dólares, y nuestra moneda es el bolívar. Tenemos que movilizarnos nosotros para evitar eso”.

Las declaraciones de Diosdado Cabello llegaron desde su programa semanal Con el Mazo Dando.

Lea más: Cabello: Bloqueo demuestra que Trump no confía en la oposición

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Sanciones de Suiza | Suiza | Venezuela