Cabello: Yo no quiero nada con el imperialismo

Jesús A. Herrera S. / 26 ago 2019.- El presidente de la ANC oficialista, Diosdado Cabello, reiteró este lunes no querer “nada” con Estados Unidos y que “quedan muy mal” cuando se habla de conversaciones entre él y funcionarios de la administración de Donald Trump.



“Yo no quiero nada con el imperialismo. Quedan muy mal desde todo unto de vista, allá aquellos lo que se creen eso (…) No nos rendimos, no negociamos nuestra vida, ni la revolución, ni la patria, nunca lo haremos”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que la oposición lo vea como “su esperanza”, al creer que podría traicionar a Nicolás Maduro para que salga del poder.

“La derecha cree que Cabello es su esperanza, eso sí da vergüenza, creer que Cabello va a traicionar. Me declaro necio, absolutamente necio, si ellos creen que soy su esperanza, Guaidó siga allí”, dijo el líder chavista durante la rueda de prensa semanal del PSUV.

En tanto, calificó de “ineptos” a los dirigentes opositores y sentenció que “no ha habido una oposición en el peor momento politico como el actual”.

“Y eso tiene que ver con quien la dirige”, acotó.

