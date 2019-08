Cabello: Yo no negocio con la oposición

ND / 14 ago 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este miércoles que no participa en negociaciones con “bandidos”, sino que prefiere hablar con “el dueño del circo”.

“El mundo debe darse cuenta de lo asesino que es Julio Borges. Juanito Alimaña (Juan Guaidó) quiere que fracase o eliminen la Asamblea Nacional para él seguir como presidente de ellos. No pasa el 2020 de que no haya elecciones a esa Asamblea Nacional. Ellos (Diputados de la AN) piensan que adelantando nosotros las elecciones (parlamentarias) es inconstitucional. Nosotros no queremos adelantar elecciones, aunque pudiera ser el 1 o 2 de enero”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante del Psuv agregó que “andan todos estresados. Ahora andan molestos conmigo porque dije que se iban de vacaciones. Se van de vacaciones los diputados mientras la constituyente si va a trabajar. Para que te fuiste del país Tomás Guanipa, deberías dar la cara decentemente. Solos no actúan nunca. El diputado Guerra corrió y dejó la marca. Juanito Alimaña (Juan Guaidó) está asustado y nervioso, y en algún momento habrá justicia. Yo no negocio con bandidos, no negocio con la oposición, nos toca hablar es con el dueño del circo. Mientras haya sanciones, debe haber más y más revolución”.

“El que acepte un cargo de Guaidó en Venezuela debe saber que eso viene con un servicio de grúa, el que entendió, entendió. Desde que le dije a Narco Rubio (Marco Rubio) que pasara una prueba de polígrafo, conmigo no se ha metido más conmigo. Vamos a hacerla. Hay un tipo en EEUU, que se murió. No, se murió no, lo “murieron” en una cárcel, era dueño en Barbados de la llamada Isla de la Pedofilia. Y resulta que Pastrana y Bill Clinton, están entre sus asiduos invitados. Por eso Pastrana habla de Venezuela”, acotó.

Lea más: Cabello: Estamos trabajando para quedarnos por 100 años más

vaya al foro

Etiquetas: chavismo | Con el mazo dando | Diosdado Cabello | Venezuela