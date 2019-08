Cabello: Si no fuese por las sanciones tendríamos mayores niveles de felicidad

ND / foto: VZLAJuntos / 3 ago 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Disodado Cabello, aseguró este sábado que el “nivel de felicidad” del pueblo venezolano podría ser mayor si no fuese por las sanciones y los bloqueos estadounidenses.

Así lo dijo durante un acto del Psuv Miranda, al responder al presidente Donald Trump.

“Ayer, nada más, el imperialismo, con su jefe de la irracionalidad humana que dirige ese país, envió una nueva amenaza contra nuestro pueblo. Nos amenaza ahora que nos va a efectuar un bloqueo. Podrá bloquear las costas, podrá bloquear los cielos, podrá inclusive bloquear la tierra, pero lo que jamás va a poder bloquear el señor Donald Trump es la dignidad de un pueblo que no se rinde ante nada. Lo que no podrá el señor Donald Trump es bloquear a un pueblo que se siente libre. Eso no se logra con aviones, con barcos, no se logra con soldados. No, no, no, no. Es imposible hacerlo. Para esos aviones y esos barcos aquí está la dignidad…”

Y continuó: “Sigue equivocándose el imperialismo con este pueblo… si no fuese por las sanciones, por los bloqueos, por las amenazas, todos los días una amenaza contra nuestro pueblo, hoy día no serían 2 millones 750 mil viviendas construidas. Serían cuatro millones…Hoy día no estaría asegurado Barrio Adentro sino que estaría funcionando absolutamente y totalmente completo. No andaríamos buscando una medicina hoy día. Si no fuese por ese bloque estaría la revolución bolivariana y nuestro pueblo alcanzando mayores niveles de felicidad posible”.

