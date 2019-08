Cabello asegura que la ANC no disolverá el parlamento

Jhoan Meléndez / 12 ago 2019.- Diosdado Cabello, presidente del ANC, aseguró este lunes en la sesión de ese organismo que no hay motivos para disolver la AN como ha afirmado la oposición.



“¿Que vamos a eliminar el parlamento? ¿como para qué? ¿que vamos a aplicar la ley a aquellos que violen la Constitución y la ley? Sí… Hoy lo que está demostrado es que esa AN han trabajado solo para robarse los activos de Venezuela. Aquí tiene que haber justicia, y va a haber justicia”, indicó Cabello a VTV.

En ese sentido dijo: “¿Ellos no quieren elecciones libres? Seguro que las va a haber, más pronto de lo que creen. Nosotros no nos vamos a amargar, vamos a ganar esta batalla. Allá que se amarguen otros, que busquen dónde pasar la noche. Por ahí está la grúa del Sebin de igual forma”.

“Les voy a echar un pajazo (a los diputados) No se vayan de vacaciones porque les vamos a hacer la vida imposible estos 30 días”, advirtió además el primer vicepresidente del Psuv.

