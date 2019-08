Cabello a Abrams: Aquí no habrá elecciones presidenciales

ND / 29 ago 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este jueves que hacer unas elecciones presidenciales en el país sería una “violación” contra la Constitución.

“Con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente frenó la violencia y llegó la paz. El primero que se puso a la orden con la ANC fue el compañero presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos no decide absolutamente nada en Venezuela. En Venezuela quien decide es el pueblo. Sabotearon nuestro sistema eléctrico, creyeron que solo afectaría a los chavistas pero no. Es la maldad, el odio contra nuestro país. La revolución bolivariana no se va a rendir porque en Venezuela hay muchísima conciencia del pueblo”.

Así lo dijo durante la instalación de un encuentro internacional de trabajadores en el Hotel Alba Caracas.

“Este pueblo de Venezuela con su presidente al frente el compañero Nicolás Maduro quisiera enviar un mensaje al mundo: Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros lucharemos y venceremos. Aquí se fue la luz y los compañeros de Radio Nacional de Venezuela, se fueron caminando hasta la emblemática emisora para informar al pueblo venezolano. Señor Elliott Abrams: Aquí no habrá elecciones presidenciales porque ya tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro. Sería una violación contra nuestra Constitución.”.

“Si los EEUU entra a Venezuela no tendrá ni una sola gota de Petróleo. Venezuela es el país donde viven todos los venezolanos y todas las venezolanas que están en edades de jubilación y pensión, y todos están jubilados y pensionados como es debido. Estoy seguro que la clase obrera y la clase trabajadora será la bandera de lucha contra el imperialismo. Nosotros tenemos un trabajador preso y perseguido por el Gobierno de Brasil: Lula da Silva. Si Lula fuese presidente de Brasil ya atendería el incendio de la Amazonia con su clase obrera”, concluyó..

